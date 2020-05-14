الدوري الألماني يرفع عدد التبديلات في المباراة الواحدة

برلين-سانا

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أنها سمحت للأندية بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلاً من الثلاثة المعتادة حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الرابطة في بيان لها اليوم أنه سيكون لدى كل فريق 3 فرص فقط لإجراء التبديلات خلال المباراة الواحدة ما يعني ضرورة الدفع بلاعبين اثنين في مناسبتين بدلا من التوقف 5 مرات.

وأكدت الرابطة أيضا أنه سيكون هناك هبوط في أول درجتين للدوري بشرط اكتمال الموسم الذي سيمتد إلى ما بعد 30 حزيران إذا لزم الأمر.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أجرى هذا التغيير في اللوائح “5 تبديلات” الشهر الحالي لكنه ترك لكل بطولة محلية حرية تنفيذ هذا الإجراء وسيصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستخدم هذا التعديل.

يذكر أن منافسات الدوري الألماني ستعود نهاية الأسبوع الحالي بعدما توقفت منذ آذار الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.