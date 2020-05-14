الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا: إلغاء حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من الثلاثاء القادم لغاية 30 أيار

دمشق-سانا

أكد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا استمرار إغلاق المنافذ الحدودية مع إمكانية اللجوء إلى فرض “حظر التجول التام” تبعاً للمتغيرات المتعلقة بالفيروس مجددا تأكيده على أهمية الوعي من قبل المواطنين والتصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية لناحية الالتزام باشتراطات السلامة الصحية خارج المنزل وداخله.

وقرر الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

كما قرر الفريق الحكومي إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء القادم الـ 19 ولغاية الـ 30 من أيار الجاري ومع الالتزام بحظر التجول الليلي.

وتقرر منع وجود أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد وخاصة العاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية التشدد بمنع الألعاب وإنزال العقوبات بحق المخالفين.

وأكد الفريق الحكومي الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية “الأفراح والتعازي” وتكليف نواحي الشرطة ولجان الأحياء في جميع القرى والبلدات منع تنظيم أي مناسبات اجتماعية.

وتقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.

وتمت الموافقة على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتعلق باستمرار عمل اللجان المشكلة في المحافظات للتأكد من التزام مقدمي الخدمات باشتراطات السلامة الصحية والحد من الازدحام في الأسواق.

وضمن إجراءات استعادة النشاط الاقتصادي والمالي تمت الموافقة على إعادة افتتاح تداولات سوق دمشق للأوراق المالية على مدار الأسبوع.

منذر العمري