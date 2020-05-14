وكالة بلومبرغ: وباء كورونا عرى التفاوت الطبقي في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن وباء كورونا الذي اجتاح مختلف الولايات الأمريكية عرى التفاوت الطبقي في البلاد وكشف عن انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن من بين تداعيات مرض “كوفيد19” ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد فاقدي الدخل ما جعلهم غير قادرين على شراء مواد كاللحوم والتي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ منذ بداية نيسان الماضي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن اللحم في الولايات المتحدة بات في متناول الطبقة ذات الدخل المرتفع وحدها كما أن الأماكن التجارية العادية المخصصة لبيع المواد الغذائية باتت تشكو من فقدان اللحوم لعدم قدرة الناس على شرائها على عكس نقاط البيع الفاخرة حيث يتم شراء المنتجات بشكل رئيسي من قبل ذوي الدخل المرتفع عدا عن أن أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت في إنتاج تلك المادة.

بدورها أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدة آلاف من عمال صناعة اللحوم أصيبوا بعدوى فيروس كورونا جراء ظروف العمل التي تجبرهم على عدم التقيد بالإجراءات الصحية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكشفت جائحة كورونا هشاشة دول كبرى كالولايات المتحدة حيث لم يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كورونا بالجدية المطلوبة وترك الفيروس آثاراً مدمرة على الاقتصاد الأمريكي الذي مني بالكثير من الخسائر.

وسجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 84059.