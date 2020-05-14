ريابكوف: لا أساس للاتهامات الأمريكية الموجهة للصين بشأن كورونا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الاتهامات والمزاعم الأمريكية حول مسؤولية الصين عن نشر فيروس كورونا لا أساس لها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ريابكوف قوله اليوم خلال مناقشات نادي فالداي للحوار التي تجري عبر الفيديو “نحن نراقب بالتأكيد بقلق ما يحدث بشأن اتهامات واشنطن لجمهورية الصين الشعبية شريكنا الاستراتيجي.. ولقد ذكرنا مراراً موقفنا من هذا الموضوع وهو يتلخص في حقيقة أنه لا يوجد سبب لإلقاء اللوم على الصين في قيامها بشيء غير مناسب أو خاطئ طوال فترة مكافحة فيروس كورونا”.

ولفت ريابكوف إلى تصعيد السياسيين والدبلوماسيين والأشخاص الأعلى في السلطة التنفيذية في واشنطن من اتهاماتهم ضد الصين ومحاولاتهم نشر خطابات مناهضة لها مضيفًا إن روسيا من جانبها تعتبر ذلك غير ملائم في ظل الأزمة التي تحتاج العالم وتدعو واشنطن التخلي مؤقتاً عن نهج الأنانية وتوحيد الجهود لمكافحة الوباء.

وفي موضوع آخر أكد ريابكوف أن موسكو لم تتلق من واشنطن أي إشارات حتى الآن بشأن الاستعداد لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد صرح في وقت سابق أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية رداً على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية “ستارت 3” دون أي شروط مسبقة.