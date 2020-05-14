عشراوي: مخططات الاحتلال ضم أراضٍٍ فلسطينية استمرار للنكبة

القدس المحتلة-سانا

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى كيانه هي استمرار للنكبة وانتهاك متعمد لقرارات الشرعية الدولية ومنظومة العدالة الأممية ولكل ما هو قانوني وأخلاقي وإنساني.

وأوضحت عشراوي في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ 72 لنكبة فلسطين التي تصادف غداً نقلته وكالة وفا أن النكبة ما زالت مستمرة حيث يواصل الاحتلال جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني بدعم وغطاء أمريكي عبر انتهاك حقوقه المكفولة دولياً وترسيخ ممارسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومقدساتهم وتهويدها.

وأشارت عشراوي إلى أن ذكرى النكبة تأتي هذا العام والعالم أجمع يواجه جائحة كورونا التي أطاحت ليس فقط بمئات الآلاف من البشر بل خلفت آثاراً اجتماعية واقتصادية وسياسية ستكون لها ارتدادات خطيرة على القضية الفلسطينية في ظل استغلال الاحتلال انشغال دول العالم بهذا الوباء لتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

وشددت عشراوي على أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه وسيصمد في وجه الاحتلال ومخططاته وسيواصل نضاله وصولا نحو تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية عبر إنهاء مأساة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنافي واللجوء وتوفير الحماية لهم إلى حين عودتهم لديارهم.