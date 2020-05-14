طهران: على الولايات المتحدة التوقف عن ممارسة إرهاب الدولة

طهران-سانا

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الولايات المتحدة بالتوقف عن ممارسة إرهاب الدولة قبل انتقاد الأخرين بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تغريدة على تويتر تعليقاً على المزاعم الامريكية حول “عدم تعاون إيران في مكافحة الإرهاب” إن الولايات المتحدة ونظراً لما تقوم به من دعم للمجموعات الإرهابية ومدها بالمال والسلاح وانتهاج سياسة إرهاب الدولة الى جانب تقديم الدعم العلني لكيان إرهابي آخر لا تمثل معياراً مناسباً لقياس الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في تصريحات أمس أن واشنطن اعتادت على الدوام على ممارسة الإرهاب بمختلف أشكاله إلا أنها بلغت في الفترة الأخيرة وتحديدا ًفي ظل إدارة دونالد ترامب مستويات منقطعة النظير في الإرهاب والابتعاد عن القيم الإنسانية في سياستها الخارجية.