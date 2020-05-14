البدء بتأهيل المنطقة الصناعية بدير الزور التي تضررت جراء الإرهاب

دير الزور-سانا

بدأت محافظة دير الزور بإعادة تأهيل المنطقة الصناعية في حي الصناعة بمدينة دير الزور والتي تعرضت للتخريب جراء الاعتداءات الإرهابية.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا أنه ضمن خطة التعافي التي وضعها المجلس لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الإرهاب بدأت الورشات الفنية بالتنسيق مع “منظمة إسعاف أولي” ترحيل الأنقاض من المنطقة الصناعية في حي الصناعة بدير الزور وسيتبعها إصلاح وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي تمهيدا لإعادة استثمارها من قبل الحرفيين والصناعيين.

وأشار مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة دير الزور المهندس سميح الخليل إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها حالياً في المنطقة الصناعية تتضمن ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسة والفرعية وإزالة السواتر الترابية في المنطقة لافتاً إلى أنه رغم حجم التخريب الذي تعرضت له المنطقة الصناعية إلا أن إمكانية إعادة تأهيلها سهلة على اعتبار أن الأبنية في المنطقة تتكون من طابق واحد ولا توجد مساحات طابقية مرتفعة الأمر الذي يساهم بالإسراع في إعادة عجلة العمل في الورشات الحرفية بأقرب وقت.