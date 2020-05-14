إلغاء سباق بريطانيا للدراجات ولا تغيير بالمسار في 2021

لندن-سانا

أعلن منظمون اليوم إلغاء سباق بريطانيا للدراجات المقرر في أيلول المقبل في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا في حين لن يطرأ أي تغيير على مسار السباق الجديد في 2021.

وجاء في بيان للمنظمين وفق ما نقلت رويترز “القرار اتخذ في ضوء استمرار أزمة جائحة فيروس كوفيد 19 والتي جعلت من غير الممكن الاستمرار في التخطيط لتنظيم سباق عام 2020”.

ولم يوافق المنظمون على إقامة السباق بدون جمهور قائلين إن ذلك يتعارض مع طبيعة السباق وهدفه.

وجاء في البيان أيضا: “في شتى أنحاء المملكة هناك شكوك كبيرة حول إمكانية إقامة مناسبات وتجمعات عامة كبيرة مثل سباق بريطانيا للدراجات حتى أيلول وفي ظل استمرار تطبيق قواعد التباعد بين الاشخاص وفي ظل عدم توفر لقاح للفيروس فإن صحة وسلامة الجمهور لا بد أن تأتي على رأس الأولويات”.

وتحدد مبدئيا إقامة السباق ما بين الخامس و12 من أيلول 2021.

وكان الهولندي ماتيو فان دير بويل فاز بالسباق الشهير الذي يجتذب نحو 5ر1 مليون مشجع في العام الماضي.