المفتاح: فلسطين ستبقى البوصلة والقدس العربية عاصمة أبدية وتاريخية لها

دمشق-سانا

أقامت اللجنة التحضيرية لفعاليات ذكرى اغتصاب فلسطين ويوم القدس العالمي ندوة فكرية بمناسبة يوم القدس العالمي والذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين وذلك على مدرج دار البعث بالمزة.

وأكد مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح أن فلسطين كانت وستبقى البوصلة والقدس العربية العاصمة الأبدية والتاريخية لها رغم كل محاولات كيان الاحتلال الصهيوني طمس الهوية وتصفية القضية، مشيرا إلى ضرورة نشر ثقافة المقاومة بين الأجيال الناشئة لكشف وإفشال هذه المحاولات ومواجهة المخططات والأجندات الاستعمارية الهادفة إلى تضليل عقولهم وتشتيتهم.

من جهته أشار نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان إلى الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التهويد الممنهجة التي تقوم بها واغتصاب الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، داعياً إلى تضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة هذه الممارسات ونصرة الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس.

بدورهم شدد عدد من المشاركين في الندوة على ضرورة التمسك بخيار المقاومة لمواجهة كيان الاحتلال الصهيوني وتحرير الأراضي العربية وفي مقدمتها فلسطين وإسقاط المخططات الصهيونية الأمريكية بالمنطقة منددين بهرولة بعض العرب لشرعنة وجود هذا الكيان والتطبيع معه.

وبين المشاركون أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الآونة معقدة وصعبة وخاصة لجهة حجم المؤامرات الكبيرة والخطيرة وفي مقدمتها صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات الإدارة الأمريكية شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والتي بدأت فصولها من خلال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلانه حول الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

حضر الندوة الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس اللجنة الشعبية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني وأمينا فرعي دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان وريف دمشق رضوان مصطفى وعدد من أعضاء اللجنة ومن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وفعاليات ثقافية واجتماعية ودينية.