جمعية مناهضة الصهيونية في الأردن تدين قرار ألمانيا بشأن حزب الله

عمان-سانا

أدانت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” مشددة على أن هذه الخطوة تثبت خضوع الحكومة الألمانية للضغوط الصهيوأمريكية وتشجيعها العدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم أن حزب الله يدافع عن وطنه وشعبه ضد الاعتداءات الصهيونية ويشارك في حكومة شرعية تتحمل المسؤولية في حماية شعبها وصيانة حقوقه.. وكان الأجدر بالحكومة الألمانية عوضاً عن مهاجمته أن تعتبر الكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين كياناً إرهابياً مارقاً وأن تشجب وتدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية لا أن تلوذ بالصمت المطبق وتعتبر الضحية إرهابياً بينما المجرم صاحب حق.

ودعت الجمعية القوى المحبة للحرية والسلام في العالم إلى إدانة هذا القرار الجائر الذي يعد انحيازاً فاضحاً للعدوان الصهيوني وتشجيعاً لارتكاب الظلم وسقوطاً أخلاقياً مداناً.