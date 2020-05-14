الخارجية تصدر توضيحاً بخصوص إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين توضيحاً اليوم بخصوص التعليمات التي أصدرتها أمس حول إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بفعل الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا وخاصة ما يتعلق منها بإغلاق الحدود وتقييد حركة السفر والطيران.

وأشارت الوزارة في بيان رداً على تساؤلات بعض المواطنين إلى أن تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى سورية وفقا للتعليمات يكون لدى السفارات والقنصليات السورية ولا داعي لمن سبق وسجل اسمه لديها بالتسجيل مرة أخرى مبينة أنه يكتفى فقط بالتواصل مع السفارة أو القنصلية هاتفياً أو عبر البريد الالكتروني أو بأي طريقة أخرى لإعلامهم بتاريخ مغادرة سورية حتى يتسنى تحديث قوائم الراغبين بالعودة تمهيداً لبرمجة رحلات السورية للطيران لإعادتهم إلى البلاد.

وتشمل عملية إعادة المواطنين السوريين في الخارج وفق تعليمات الوزارة “المواطنين العالقين في الخارج الذين غادروا سورية من 1-1-2020 حتى 1-5-2020 والطلاب الراغبين بالعودة إلى البلاد بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها وكذلك الموظفين الموفدين بمهام رسمية الذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول”.

وتأتي هذه التعليمات تنفيذا لقرارات الحكومة بتسهيل تأمين عودة المواطنين السوريين المنقطعين في الخارج نتيجة الاجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا حيث تعمل وزارة الخارجية بكل جهدها لتنسيق وتسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة من خلال رحلات جوية عبر طائرات السورية للطيران.