جلالي: الرد الإيراني على أي مغامرة عسكرية أميركية سيكون حازماً وموجعاً

موسكو-سانا

حذر السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي الولايات المتحدة من أن أي إجراء عسكري محتمل ضد بلاده سيواجه برد حازم وموجع.

وأشار جلالي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الروسية إلى أن المسؤولين الأميركيين يحاولون عبر تصريحاتهم بخصوص الاتفاق النووي تمديد الحظر التسليحي ضد إيران من خلال استخدام الآلية المحددة في الاتفاق دون إدراك أنهم انسحبوا منه وبالتالي ليس بإمكانهم أن يستخدموها بصفة عضو فيه.

ولفت إلى أنه يمكن أن يكون الاتفاق النووي والقرار 2231 فعالاً لمعالجة التوتر الراهن في حال التزام كل الأعضاء بهما وقال “إن الولايات المتحدة تحاول فقط تحقيق مصالحها من خلال انتهاك القوانين الدولية وتسعى وراء أهدافها الأحادية والتعسفية”.

وشدد جلالي على أن بلاده تعمل دوماً لإيجاد حلول سليمة وقانونية مبيناً أن التاريخ أظهر أن إيران لم تكن الطرف البادي بأي حرب خلال القرن الأخير بل دافعت عن نفسها فقط.