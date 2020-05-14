الانتهاء من حفر وتجريب بئر مياه للشرب في جديدة الفضل

القنيطرة-سانا

أنهت مؤسسة مياه الشرب بالقنيطرة حفر وتجريب بئر لمياه الشرب في جديدة الفضل موقع يوسف العظمة 2.

مدير مؤسسة مياه الشرب بالقنيطرة المهندس أمين الشمالي أوضح في تصريح لـ سانا أنه تم الانتهاء من حفر وتجريب بئر المياه في جديدة الفضل بعمق 500 متر وتكلفة 35 مليون ليرة سورية وغزارة 30 متراً مكعباً في الساعة ويقدر عدد المستفيدين من سكان التجمع بـ 150 ألف نسمة.

وأشار الشمالي إلى أن الورشات في وحدة مياه البطيحة أنهت صيانة خط الضخ الرئيسي المغذي لمخيم الوافدين والواصل من جبل أبو العطا إلى داخل المخيم حيث تم إجراء عدة إصلاحات وبأماكن مختلفة على امتداد خط الضخ المغذي للمشتركين كما أنهت الورشات أعمال ربط شبكة المياه بخط ضخ من بئر رسم القنا إلى رسم الطاحونة على أرض المحافظة.