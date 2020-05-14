موقع ألماني: تورط أردوغان في الأزمة الليبية يؤزم موقف تركيا داخل حلف الناتو

برلين-سانا

أكد تقرير صحفي ألماني أن تورط نظام رجب طيب أردوغان في الأزمة الليبية ودعمه الميليشيات المسلحة في هذا البلد يؤزم موقف تركيا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشيراً إلى الانتهاك المستمر من قبل هذا النظام لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ووفقا لموقع تيلي بولس الإخباري الألماني فإن “دعم تركيا لميليشيات فايز السراج فاقم عزلة أنقرة في حلف الناتو وأسهم بتدهور علاقة تركيا بالحلف” مشيراً إلى أن “تركيا تقف وحيدة.. وهوة الخلاف مع باقي أعضاء الحلف تزداد”.

وكشفت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق عن وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية على متن الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد متزعمي تنظيم القاعدة الإرهابي والمقيم في تركيا.

وأكد الموقع الألماني أن هناك أدلة متزايدة على وجود عناصر من تنظيم القاعدة ضمن ميليشيات فايز السراج لافتاً إلى أن علاقة الأخير بالتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها الإخوان واضحة وبالتالي وضع السلاح في أيدي هذه التنظيمات خطر للغاية.

يشار إلى أن أطماع أردوغان وهوسه بإعادة إحياء أحلام الإمبراطورية العثمانية البائدة دخلت منذ فترة مرحلة جديدة حيث تخطت أطماعه ومؤامراته التوسعية وسياساته العدوانية حدود الأراضي السورية التي دعم الإرهاب فيها بمختلف أشكاله منذ سنوات لتصل إلى ليبيا المنطقة الغنية التي قد تشكل بالنسبة له نقطة الخلاص من أزماته الاقتصادية والمالية التي تلاحقه داخل تركيا.