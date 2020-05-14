ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات ال24 الماضية ارتفاعاً بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة وذلك لأول مرة منذ 12 يوماً.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في تقريرها اليوم.. إنها سجلت 9974 إصابة جديدة بالوباء مقابل 10028 في اليوم السابق ليصبح إجمالي عدد الاصابات التي تم رصدها في البلاد 252245.

ووفقاً للتقرير تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 2305 وفيات فيما تماثل 5527 مريضا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 53530 شخصاً.

وأوضح التقرير أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أقاليم البلاد وتعود نحو 50 بالمئة منها “4712 إصابة” إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في روسيا بـ 130716 إصابة و1290 وفاة.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا لأول مرة عتبة ال10 آلاف حالة خلال 24 ساعة في الثالث من الشهر الجاري.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المكسيك إلى 4220 بعد تسجيل 294 حالة جديدة فيما تم رصد 1862 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 40186.

وزارة الصحة الهندية أعلنت تسجيل 134 وفاة و3722 إصابة جديدة ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 2549 وإجمالي عدد الإصابات إلى 78003.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 89 وفاة و933 إصابة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 7723 والإصابات إلى 172239.

كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 29 إصابة جديدة بينها ثلاث حالات لقادمين من الخارج ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10991 بينما تم تسجيل حالة وفاة أخرى ليصل عدد الوفيات إلى 260 فيما تعافى 67 مريضاً ليرتفع عدد المتعافين إلى 9762.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة جديدة محلية في البر الرئيسي الصيني منها حالتان في مقاطعة لياونينغ وواحدة في مقاطعة جيلين دون الإبلاغ عن أي وفيات جديدة فيما تعافى ستة أشخاص من المرض.

ووفقاً للجنة فإن عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي في البر الرئيسي وصل حتى يوم أمس إلى 82929 بما في ذلك 101 مريض لا يزالون يتلقون العلاج و78195 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد الشفاء كما توفي 4633 شخصاً بسبب هذا الوباء.

وفي تايلاند تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس دون تسجيل أي وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3018 ويستقر عدد الوفيات عند 56 حالة فيما بلغ عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 2850 شخصاً.