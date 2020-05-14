كوبا ترفض الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها

هافانا-سانا

رفضت كوبا قرار الإدارة الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة ما يسمى “الدول التي لا تتعاون مع جهود مكافحة الإرهاب” مستنكرة في الوقت ذاته الصمت الأمريكي بشأن الاعتداء المسلح الذي تعرضت له السفارة الكوبية في واشنطن الأسبوع الفائت.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر “تضع وزارة خارجية الولايات المتحدة كوبا على القائمة المزيفة للدول التي لا تتعاون في مكافحة الإرهاب لكنها لم تمنع أو تدين الهجوم الإرهابي ضد سفارتنا في واشنطن” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تخفي تاريخها من إرهاب الدولة ضد بلاده وتقوم بحماية الجماعات التي تقوم بأعمال عنف في أراضيها.