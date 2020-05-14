1813 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 84059.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع عدد الوفيات والإصابات بكوفيد 19 أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 22 ألفاً ما يرفع إجمالي الإصابات التي تم تشخيصها رسمياً في البلاد إلى نحو 39 ر1 مليون.

وعلى الرغم من هذه الأرقام تواصل الولايات الأميركية رفع إجراءات عزل السكان بدرجات متفاوتة ويفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجياً اعتباراً من يوم غد فيما تم تمديد إجراءات العزل المفروضة في العاصمة الفيدرالية التي كان يفترض أن تنتهي بنهاية الاسبوع حتى نهاية حزيران المقبل.

ويتوقع أن يبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة 113 ألفاً بحلول السادس من الشهر القادم وذلك وفق معدل عشرين نموذجاً لدراسات أجراها علماء أوبئة في جامعة ماساتشوست.