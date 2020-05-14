أجواء حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..