العراق يسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة الإصابات بالفيروس تجاوز الـ 100 إصابة خلال يوم واحد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة إن مختبراتها سجلت 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن “مجموع الإصابات بلغ 3032 حالة بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 115 شخصا فيما تماثلت 1966 حالة للشفاء”.

وفي تشيلي أعلن وزير الصحة خايمي ماناليتش اليوم فرض حجر صحي عام في العاصمة سانتياغو لخفض العدد الكبير من الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي بدأت تظهر مجددا.

ونقلت رويترز عن ماناليتش قوله إن شهر أيار يثبت أنه صعب جدا على بلدنا مضيفا أنه تم رصد 2660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي الليلة الماضية بزيادة قدرها 60 بالمئة عن اليوم السابق.

وأوضح الوزير أن ” الإجراءات الجديدة غير العادية والصعبة ” التي بدأ سريانها يوم الجمعة لأزمة لخفض معدل العدوى مشيرا إلى أنه تم فرض حجر صحي عام في أنحاء البلاد على كل السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما ً.

وسجلت تشيلي في المجمل 34381 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تعافى منهم 14865 شخصا و12 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 347.

إلى ذلك أظهرت الفحوص اليوم إصابة كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد بفيروس كورونا.

وقال المتحدث روبرتو فيلاسكو وهو مساعد مقرب من إيبرارد إن الأخير مصاب بمرض كوفيد 19 وكتب على تويتر “سأبقى في البيت أنسق العمل عن بعد”.

وكشفت الفحوصات أيضا إصابة مسؤولين مكسيكيين آخرين بالمرض في الأسابيع الأخيرة بينهم نائب لوزير الداخلية وأمين المظالم في الحكومة.

وكان يوم أمس هو الأعلى بعدد الوفيات بسبب الفيروس في المكسيك حيث شهد353 وفاة.

من جهتها أعلنت الحكومة البلغارية اليوم حالة الطوارئ الوبائية حتى الرابع عشر من حزيران ما يتيح لوزير الصحة تمديد القيود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال وزير الصحة كيريل أنانييف في إيجاز صحفي:”اضطررنا لإعلان الطوارئ الوبائية للاستمرار في إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا” مضيفا أن المدارس والمراكز التجارية ستظل مغلقة مع إبقاء المصابين أو الذين خالطوهم في الحجر الصحي.

وبلغاريا التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين سجلت 2069 إصابة مؤكدة توفيت منها 96 حالة حتى اليوم.