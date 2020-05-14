عباس في ذكرى النكبة: متمسكون بحقوقنا وصامدون في مواجهة الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وثوابته غير القابلة للتصرف مؤكدا صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمؤامرات والصفقات الهادفة لتصفية قضيتهم.

ونقلت وكالة وفا عن عباس قوله بمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة إن صناع نكبتنا أرادوا أن تكون فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض وراهنوا أن اسم فلسطين سيمحى من سجلات التاريخ ومارسوا من أجل ذلك أبشع المؤامرات والمجازر والمخططات التصفوية التي كان آخرها ما يسمى “صفقة القرن” لكن كل ذلك تكسر على صخرة هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي تجذر في أرضه.

وحذر عباس من تسارع مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بسبب الانحياز الأمريكي وأخرها عزم الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية معتبرا أن الشعب الفلسطيني يسير بخطى واثقة نحو استعادة حقوقه كاملة

وإنهاء الاحتلال وقال:” لن ننتظر إلى الأبد فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين ولا شيء أكرم عندنا من شعبنا وحقوقه الوطنية ” داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة.