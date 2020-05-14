أكثر من مليون و364 ألف إصابة و82 ألف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 21467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 1364061 إصابة.

ونقلت رويترز عن المراكز الأمريكية قولها إن عدد الوفيات جراء الوباء زاد بمقدار 1426 حالة ليصل إلى 82246 وفاة.

من جهته قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الولاية سجلت 166 حالة وفاة بفيروس كورونا مقارنة مع 195 باليوم السابق مضيفا أن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات ارتفع إلى 416 مقارنة مع 401 أمس.

وأشار كومو إلى أن 15 ولاية على الأقل تحقق في 102 حالة من متلازمة التهابية نادرة تصيب الأطفال يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس التاجي الجديد.

وتعتبر الولايات المتحدة التى سجلت فيها أول وفاة بالفيروس فى نهاية شباط الماضى الدولة الأكثر تضررا فى العالم من جراء وباء كوفيد 19 سواء من حيث عدد الاصابات أو الوفيات إذ أنها سجلت لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها فى العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة.