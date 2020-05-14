فيروس كورونا يودي بحياة 294 ألف شخص حول العالم

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 294 ألفا و199 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في احصائية لها استنادا إلى مصادر رسمية أن عدد مصابي فيروس كورونا بلغ أكثر من أربعة ملايين و305 آلاف و340 إصابة في 196 بلدا ومنطقة وأنه من بين هذه الحالات أعلن تعافي مليونا و473 ألفا و700 مصاب على الأقل.

ومنذ الإحصاء الذي أجري بالأمس تم تسجيل 5157 وفاة و82643 إصابة جديدة في العالم والدول التي سجلت أعلى حصيلة وفيات جديدة هي الولايات المتحدة 1599 وفاة تليها البرازيل 881 حالة وبريطانيا 494 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 83249 من بين مليون و380 ألفا و465 إصابة على أراضيها.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33186 وفاة من بين 229 ألفا و705 إصابات تليها إيطاليا مع 31106 وفيات وإسبانيا رابعة مع 27104 وفيات ثم فرنسا التي سجلت 27074 وفاة.

وبين الدول الأكثر تضرراً سجلت بلجيكا أعلى عدد وفيات مقارنة بعدد السكان مع 76 وفاة لكل 100 ألف شخص تليها إسبانيا 58 ثم إيطاليا 51 وبريطانيا 49 وفرنسا 41 وفاة.