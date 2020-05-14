رابطة الدوري الإيطالي تعلن استئنافه منتصف حزيران القادم

روما-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم استئناف بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لهذا الموسم اعتبارا من الـ 13 من حزيران القادم بعد اتفاق الأندية على ذلك خلال اجتماعها.

وذكرت وكالة رويترز أن الرابطة اقترحت عودة الدوري منتصف شهر حزيران على أن يعود اللاعبون إلى التدريبات من جديد خلال يومين مشيرة إلى أن ممثلي الأندية وضعوا تاريخا أوليا لاستكمال المباريات بين يومي الـ 13 والـ 20 من حزيران المقبل مع موافقة الأغلبية على الاستئناف بسبب الأزمة المالية الحالية.

وكانت السطات الصحية في إيطاليا أعلنت اليوم تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فيما وصل عدد الأشخاص المصابين إلى 78457 حالة.