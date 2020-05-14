طيران العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا فوق مناطق الجنوب اللبناني.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن ثلاث طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش باتجاه الشمال وصولاً حتى شكا ونفذت طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة .

وأضاف البيان أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على خمس مراحل.

وكانت قيادة الجيش اللبنانى أعلنت بوقت سابق اليوم عن خرق ست طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية فى انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وقرارات الشرعية الدولية .