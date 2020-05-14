إصابة 3 من لاعبي فيورنتينا الإيطالي بفيروس كورونا

روما-سانا

أعلن نادي فيورنتينا المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور عينة إيجابية في الفحوصات الخاصة بهم.

وذكرت وسائل إعلام أن بين المصابين الثلاثة المدافع الأوروغواياني مارتين كاسيرس الذي سبق له ولعب لكل من ناديي يوفنتوس وبرشلونة الإسباني.

وسيخضع كاسيرس للعزل الطبي لمدة 14 يوما على الأقل مع ابتعاده عن معسكر الفريق بشكل رسمي في حال استئناف التدريبات الجماعية من جديد.

وكانت السطات الصحية في إيطاليا أعلنت اليوم تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وأن عدد الأشخاص المصابين وصل إلى 78457 حالة.