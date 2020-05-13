الاحتلال التركي يعتدي بالقذائف الصاروخية على قرية مرعناز بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في العديد من المناطق بريف حلب الشمالي .

ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا مساء اليوم بعدة قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قرية مرعناز التابعة لمنطقة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في القرية.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق عفرين وإعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر المناطق والقرى المجاورة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.