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العدوان السعودي يخرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية 61 مرة

2020-05-13

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة باليمن وارتكبت 61 خرقاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لموقع المسيرة نت اليوم أن الخروقات شملت تحليق طيران حربي و11 خرقاً بقصف مدفعي و48 خرقا بالأعيرة النارية وتواصل قوى العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المحافظات اليمنية مخلفة دمارا هائلا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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