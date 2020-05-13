وفيات فيروس كورونا في فرنسا تتخطى الـ 27 ألف حالة

باريس- سانا

أعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا أن الوفيات جراء فيروس كورونا تخطت اليوم عتبة 27 ألفا بعد تسجيل 83 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المديرية قولها في بيان إن كوفيد 19 أوقع في فرنسا 27074 وفاة منذ الأول من آذار لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعا متواصلا.

وأضافت المديرية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات أصبح 2428 شخصا وهي المرة الأولى منذ الـ 24 من آذار الماضي التي يتراجع فيها عددهم عن 2500 علما أن الحصيلة المسجلة اليوم أقل بـ 114 شخصا عن تلك المعلنة يوم أمس.

وأصبحت فرنسا الرابعة في قائمة دول العالم الاكثر تسجيلا لأعداد الوفيات بعد أمريكا وبريطانيا وايطاليا متجاوزة اسبانيا التي بلغ عدد الوفيات فيها 26920 وفاة.