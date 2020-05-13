الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي قد ينكمش 2ر3 بالمئة خلال هذا العام

نيويورك- سانا

توقعت منظمة الأمم المتحدة انكماش الاقتصاد العالمي 2ر3 بالمئة خلال العام الحالي جراء تداعيات انتشار فيروس كورنا.

ونقلت رويترز عن تقرير لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة أنه من المتوقع أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي نحو 5ر8 تريليونات دولار في 2020 و2021 ليمحو تقريبا مكاسبه التي تراكمت على مدى السنوات الأربع السابقة كما من المرجح أن يكون تعافي الناتج الاقتصادي تدريجيا خلال هذا العام .

وقالت الإدارة:”معركة الجائحة إذا طالت وأصبح ثمنها الاقتصادي باهظا ستعيد تشكيل التجارة والعولمة على نحو جذري” محذرة من فقد واسع النطاق للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في أنحاء العالم جراء الوباء وأوضحت أنه وفقا للتقديرات الأساسية فإن 3ر34 مليون شخص بمن فيهم ملايين العاملين في القطاع غير الرسمي سينزلون عن خط الفقر المدقع هذا العام وستسهم الدول الإفريقية بنسبة 56 بالمئة من هذه الزيادة.

وأصاب فيروس كورونا نحو 3ر4 ملايين شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة ما يربو على 291 ألفا .