تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

عواصم-سانا

أعلنت إيطاليا تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يعني ارتفاع معدل الوفيات عن اليوم السابق الذي تم فيه تسجيل 172 حالة.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 888 من 1402 يوم أمس مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الفيروس بلغ 31106 وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يبلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة 222104 وهو خامس أعلى رقم عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وذكرت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين حاليا ويحملون المرض انخفض إلى 78457 من 81266 في اليوم السابق وأن عدد الأشخاص في العناية المركزة انخفض من 952 يوم أمس إلى 893 شخصا.

جدير بالذكر أن السلطات في إيطاليا أجرت اختبارات كورونا لـ 779ر1 مليون شخص من بين نحو 60 مليون نسمة .