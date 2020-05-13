استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم… الوثبة يتعادل مع الجيش بهدف لمثله

حمص- سانا

تعادل فريق الوثبة مع الجيش بهدف لمثله في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على أرض ملعب خالد بن الوليد في حمص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز بكرة القدم والذي ينطلق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

سجل للوثبة علي غصن في الدقيقة 15 من زمن المباراة وبعد خمس دقائق عادل الجيش عبر مهاجمه ورد السلامة.

وفي تصريح لسانا بين مدرب الوثبة هيثم جطل أن اللقاء يأتي في إطار التحضير لاستكمال الدوري وتم خلاله زج جميع اللاعبين وسيتم التعرف خلال اللقاءين الوديين القادمين على وضع اللاعبين وعلى نقاط القوة والضعف لديهم.

ويتصدر تشرين ترتيب الدوري حتى المرحلة السادسة عشرة برصيد 39 نقطة يليه الوثبة بـ 33 نقطة ثم حطين والجيش بـ 30 نقطة والاتحاد والوحدة بـ 26 نقطة ثم الكرامة والشرطة بـ 22 نقطة والطليعة بـ 18 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة ثم الفتوة بـ 15 نقطة والساحل بـ 12 نقطة وجبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.