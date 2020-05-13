إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة يعبد

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب في قدمه والعشرات بحالات اختناق واعتقال آخر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في بلدة يعبد المحاصرة لليوم الثاني على التوالي.

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