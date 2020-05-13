قيثارة وحرف… لقاء أدبي بثقافي السويداء عبر صفحات التواصل الاجتماعي

السويداء-سانا

برقة الحرف وعذوبة اللحن أحيت مجموعة (قيثارة وحرف) لقاء أدبياً على مسرح المركز الثقافي العربي في مدينة السويداء تم بثه عبر صفحة مديرية الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي تماشياً مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

اللقاء الذي حمل عنوان (وحدنا لكن معك) أحياه كل من الشعراء فريال الحلبي والدكتور مرهف الممساني ومرام مرشد ورباب الجرماني وغزل زريفة واستمر ثلاثين دقيقة وتنوع بين إلقاء النصوص الشعرية والقصصية وما يعرف بشعر الهايكو.

إحدى مؤسسات مجموعة (قيثارة وحرف) فريال الحلبي التي قدمت مجموعة من النصوص القصصية بعنوان (أحب ألمي) أشارت إلى ضرورة إعادة نبض الحياة الثقافية بعد توقفها جراء الظروف بأسلوب جديد من خلال التواصل مع الجمهور عبر الأقنية الرقمية ومراعاة الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأعرب الممساني عن سعادته بالمشاركة في اللقاء حيث قدم عدداً من النصوص المحملة بمشاعر وجدانية متجولاً بين أغراض الشعر المختلفة.

يشار إلى أن مجموعة قيثارة وحرف تأسست منذ ما يقارب عام وهي مكونة من أربعين شاباً وشابة من هواة الأدب والهدف منها احتضان المواهب وجمهور متذوقي الأدب.

خزامى القنطار

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