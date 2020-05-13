وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

سجلت وزارة الصحة الإسبانية 184 حالة وفاة و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الــ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 27104 والإصابات إلى 228691.

وفي تركيا بلغ عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء أمس 141475 والوفيات 3894 وفق السلطات الصحية لدى النظام التركي.

وفي ماليزيا تم تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 6779 بينما سجلت الفلبين 21 حالة وفاة و268 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 772 بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 11618.

وزارة الصحة الإندونيسية سجلت أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس والتي بلغت 689 ما يرفع الإجمالي إلى 15438 كما تم تسجيل 21 وفاة جديدة ما يرفع العدد الكلي إلى 1028 وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى 38324 والوفيات إلى 3926.

وفي مملكة ليسوتو الإفريقية الصغيرة أفادت وزارة الصحة في هذه الدولة التي كانت حتى الآن الوحيدة بالقارة التي بقيت بمنأى عن هذا الوباء بتسجيل أول إصابة بالفيروس.

عربياً أظهرت آخر الأرقام مساء أمس أن الإصابات بالفيروس في السعودية بلغت 42925 وفي قطر 25149 وفي الإمارات 19661 وفي الكويت 10227 وفي البحرين 5531 وفي سلطنة عمان 3721 إصابة.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس بعد مرور خمسة أيام دون تسجيل أي حالات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 منها 173 حالة بين الفلسطينيين في القدس.

لبنان أعلن عن تسجيل 8 إصابات جديدة بينها 5 من المقيمين و3 من المغتربين ما رفع عدد المصابين فيه إلى 878 بينما استقر عدد الوفيات عند 26.

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