125 مليون ليرة قيمة مشاريع صيانة الطرق والأرصفة والإنارة المنفذة في حمص

حمص-سانا

أنهى مجلس مدينة حمص تنفيذ عدة مشاريع بقيمة 125 مليون ليرة تضمنت عمليات ترميم وإصلاح أرصفة وقشط ومد قمصان زفتية وإنارة عدة شوارع في المدينة.

وبين المهندس حيدر النقري مدير الأشغال العامة في المجلس في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم الانتهاء من أعمال العقد رقم 68 لعام 2019 بقيمة 25 مليوناً والمتضمن ترميم وإصلاح أرصفة شارع الميماس وشارع محمد مهدي الجواهري إضافة إلى الانتهاء من أعمال عقد ترميم لشارع نزار قباني و16 تشرين بقيمة 25 مليون ليرة.

ولفت النقري إلى انتهاء أعمال قشط الأجزاء المهترئة من شارع دلال النشيواتي وأخرى في حي كرم الزيتون بقيمة 50 مليون ليرة والتي شملت ترميماً ومد قمصان زفتية وإصلاح أرصفة كما تم ترميم المقاطع على طريق حماة وشارع المسعودي بقيمة 25 مليون ليرة.

وأشار النقري إلى أن الورشات باشرت بمد قمصان زفتية وترميم مقاطع بقيمة 21 مليون ليرة وتشمل شوارع العباسية والمهاجرين والسبيل بالتنسيق مع رؤساء لجان الأحياء إضافة إلى الاستمرار بأعمال ترميم في شوارع الأهرام وطرابلس وطريق الشام وشارع الميماس وبعض الشوارع في حي باب تدمر.

رشا المحرز

نشرة سانا الاقتصادية