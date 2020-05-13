إيران تسجل 50 حالة وفاة وأكثر من 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم تسجيل 50 حالة وفاة و 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جهانبور قوله اليوم إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 112725 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6783.

بدورها سجلت إندونيسيا اليوم أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث وصلت إلى 689 حالة جديدة ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15438.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد 19 ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 228691 إضافة إلى تسجيل 184 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27104.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6466.

في سياق متصل أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن خمسة من أعضاء المجلس أصيبوا بمرض كوفيد 19 منذ بدء انتشاره مشيراً إلى أن ثلاثة منهم أدخلوا إلى المستشفى وتم لاحقاً خروج أحدهم فيما يعالج اثنان آخران في منزلهما.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.