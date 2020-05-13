أطباء اختصاصيون ينصحون بالتشدد في تطبيق شروط السلامة الصحية في الأسواق

حلب-سانا

دعا أطباء اختصاصيون بالأمراض الصدرية إلى التشدد في تطبيق شروط السلامة الصحية بالأسواق والأماكن العامة التي تشهد ازدحاما خلال الفترة الحالية لتأمين حاجات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مؤكدين أهمية التقيد بإجراءات التباعد الجسدي قدر الإمكان في اماكن التجمعات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة بما يسهم في تعزيز السلامة العامة ومنع انتشار فيروس

كورونا.

الدكتور فاتح قشقش اختصاصي الصدرية في مشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي بحلب تحدث لمراسلة سانا عن أهمية الالتزام الشخصي والطوعي بمبادئ الصحة العامة ولاسيما بعد عودة العمل الجزئي للمهن وفتح الأسواق داعياً إلى تجنب الأسواق وأماكن التجمعات وترك مسافات أمان بين المواطنين لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور قشقش أهمية المحافظة على النظافة الشخصية وتعقيم الأيدي وغسلها بالماء والصابون بشكل مستمر لافتاً إلى دور ارتداء الكمامة في إنقاص منحنى الإصابات بالفيروس وضرورة ارتدائها في الأماكن العامة والتوجه إلى أقرب مركز للفحص في حال الشعور بأي أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

من جانبه بين الدكتور شيرزاد حسن اختصاصي الصدرية في مركز العزل في المشفى أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة مع الحفاظ على مسافة الأمان وغسل الأيدي بالماء والصابون عند العودة إلى المنازل والمحافظة على العادات التي طبقت خلال فترة الحظر لتجنب الإصابة بالفيروس وحفاظاً على الصحة العامة.

زينب شحود