البحوث الزراعية بحمص تنفذ 70 بحثاً علمياً بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وخفض تكاليفه

حمص-سانا

جهود متواصلة يبذلها مركز البحوث الزراعية في حمص بهدف الحصول على المزيد من التكنولوجيا الزراعية التي تخفض تكلفة الإنتاج الزراعي وتنقل التكنولوجيا الجديدة إلى أرض الواقع حيث نفذ المركز خطته الإنتاجية الزراعية للربع الأول من الموسم الحالي بشكل كامل.

وبينت الدكتورة بشرى خزام مديرة المركز في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية وجود عشرات الأبحاث والتجارب التي تم تنفيذها في مركز بحوث حمص في مجال بحوث محاصيل الحبوب والمحاصيل البقولية والشوندر السكري فتم تنفيذ كامل المخطط البالغ 70 بحثاً إضافة إلى متابعة عمليات الخدمة للتجارب المنفذة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتجارب الأبحاث قيد التنفيذ وحسب مواعيد الزراعة.

ولفتت خزام إلى أنه تم تنفيذ 25 بحثاً في مجال بحوث البستنة والتي تشمل اللوزيات والتفاحيات والكرمة والخضار والزيتون والنباتات الطبية والعطرية مع تقديم كل عمليات الخدمة اللازمة من تسميد ومكافحة وري وحراثة وتعشيب مشيرة إلى تنفيذ 12 بحثاً في مجال الموارد الطبيعية شملت بحوث الاحتياجات المائية وتقانات الري وبحوث التربة والتخطيط المائي وتصميم شبكات الري كما تم تنفيذ 17 بحثاً في مجال وقاية النبات وبحوث الحشرات واختبار المبيدات.

وأوضحت خزام أنه تم تنفيذ كامل خطة الأبحاث في محطة بحوث المختارية البالغة 18 بحثاً في مجالات الزراعة وتربية النحل ودور مشروع تطوير الثروة الحيوانية في تحسين دخل الأسر الريفية المستفيدة في المحافظة إضافة إلى تنفيذ 6 أبحاث في مجال تكنولوجيا الأغذية كطريقة حفظ الزيت وتخليل الزيتون لافتة إلى إنجاز بحوث تهدف إلى تطوير الثروة الحيوانية تتعلق بفعالية بعض النباتات الطبية في علاج بعض الأمراض التي تصيب القطعان وتأثيرات المتممات العلفية على إنتاج الدواجن.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية