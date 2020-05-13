إنتاج 877 طناً من الغزول القطنية في شركة الخيوط القطنية بحماة خلال أربعة أشهر

حماة-سانا

أنتجت الشركة العامة للخيوط القطنية بحماة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 877 طنا من الغزول القطنية المسرحة والممشطة من نمر مختلفة.

وبين مدير الشركة سامر حسن الطيار لنشرة سانا الاقتصادية أن هناك طلبا متزايدا على منتجات الشركة من قبل الجهات العامة والخاصة ما أدى إلى انخفاض مخزون الشركة من الغزول إلى 76 طنا مشيرا إلى أن الشركة باعت 891 طنا من الغزول بقيمة تجاوزت مليارا و668 مليون ليرة إضافة إلى بيع 312 طنا من العوادم القطنية وصلت قيمتها إلى136 مليونا بينما بلغ الانتاج877 طنا من الغزول القطنية في الفترة نفسها.

وأشار الطيار إلى أن الشركة تواصل استلام بالات القطن المحلوجة من مختلف محالج المحافظة حيث وصلت الكميات المستلمة إلى 2227 طنا والعمل متواصل في تصنيع 2041 طناً منها لإنتاج غزول قطنية.

وتعتمد الشركة العامة للخيوط القطنية بحماة في مادتها الأولية على القطن السوري بالكامل والمستجر من مؤسسة الأقطان ويمتاز انتاجها بجودة عالية من الخيوط وفق المواصفات العالمية.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية