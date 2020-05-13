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هاشم يدعو إلى التنسيق بين لبنان وسورية خدمة للمصالح المشتركة

2020-05-13

بيروت-سانا

جدد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية النائب قاسم هاشم الدعوة إلى التنسيق والتواصل بين سورية ولبنان خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقال هاشم في تصريح اليوم إنه “يجب اتخاذ القرار المسؤول لفتح باب الحوار والتواصل والتنسيق مع الحكومة السورية للوصول إلى تفاهمات تخفف من الأعباء وتخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

من جهة أخرى دعا هاشم إلى وضع حد لانتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي الجوية والبحرية والبرية للحدود والسيادة الوطنية اللبنانية واتخاذ كل الإجراءات لمنعها.

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