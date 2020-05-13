الخارجية والمغتربين تصدر تعليمات حول الفئات المشمولة بعملية إعادة المواطنين العالقين في الخارج

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم تعليمات حول إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بفعل الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا وخاصة ما يتعلق منها بإغلاق الحدود وتقييد حركة السفر والطيران.

ووفق بيان للوزارة.. تمت الموافقة على أن تشمل عملية إعادة المواطنين السوريين في الخارج “المواطنين العالقين في الخارج الذين غادروا سورية من 1-1-2020 حتى 1-5-2020 والطلاب الراغبين بالعودة إلى البلاد بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها وكذلك الموظفون الموفدون بمهام رسمية الذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول”.

وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول طلبات وتدوين أسماء الراغبين بالعودة إلى سورية من الفئات المذكورة خلال مدة أسبوع واحد فقط من الأحد 17-5-2020 ولغاية يوم الجمعة 22-5-2020.

ووفق التعليمات تقتصر عملية الإعادة على المواطنين السوريين حصراً وعدم قبول طلبات الجنسيات الأخرى باستثناء زوجات المواطنين السوريين والأطفال القصر للمواطنات السوريات كما يكون الحجر الصحي للقادمين إلى البلاد في المراكز المحددة في المحافظات من الجهات المعنية وعلى نفقة الحكومة.

وتأتي هذه التعليمات تنفيذا لقرارات الحكومة بتسهيل تأمين عودة المواطنين السوريين المنقطعين في الخارج نتيجة الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا حيث تعمل وزارة الخارجية بكل جهدها لتنسيق وتسهيل عودة المواطنين الراغبين بالعودة من خلال رحلات جوية عبر طائرات السورية للطيران.