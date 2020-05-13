قوات الاحتلال التركي تخفض كميات المياه الواردة إلى مدينة الحسكة وريفها من مشروع علوك للنصف

الحسكة-سانا

في إطار الأعمال الإجرامية بحق المدنيين.. أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الارهابية في ريف مدينة رأس العين على خفض كميات المياه الواردة من مشروع مياه علوك الذي يغذي مدينة الحسكة وريفها الغربي بمعدل النصف.

وأشار مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي منعت عاملي مؤسسة المياه من دخول المحطة وتشغيل الآبار والمضخات لتقوم هي بتشغيل نصف عدد الآبار في المشروع وتقليل كميات المياه الواردة حتى النصف وهي كميات غير كافية وستزيد من أيام التقنين المائي على المواطنين ولاسيما أننا مقبلون على ارتفاع لدرجات الحرارة يزداد خلالها الطلب على المياه.

ولفت العكلة إلى ضرورة إعادة دخول العمال إلى المشروع لمعالجة الأعطال الفنية التي تلحق بأقسامه والعمل على تشغيل جميع المحطات والآبار وتوفير مياه الشرب لأكثر من مليون نسمة يقطنون في مدينة الحسكة وما حولها والريف الغربي من المحافظة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها يعمدون من فترة لأخرى إلى إيقاف ضخ المياه من مشروع علوك وتهديد حياة أبناء المحافظة وتعطيشهم إضافة إلى استهداف البنى التحتية والخدمية في ريف المحافظة الغربي ولاسيما قطاع الكهرباء.