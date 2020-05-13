استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم مع عزوف المتعاملين في السوق عن المجازفة وركونهم إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وسط الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 52ر1702 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 90ر1705 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 52ر1852 دولاراً للأوقية بينما زادت الفضة 4ر0 بالمئة إلى 47ر15 دولاراً للأوقية كما ارتفع البلاتين 9ر0 بالمئة إلى 54ر760 دولاراً للأوقية.