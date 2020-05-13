لافروف: واشنطن تحاول فرض شروطها على الدول التي تتمتع بسياسة مستقلة أثناء انتشار جائحة كورونا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تستغل انتشار جائحة كورونا لفرض القواعد الخاصة بها وزيادة الضغوط على الدول التي تتمتع بسياسة مستقلة.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله خلال كلمة في اجتماع عبر الفيديو لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون إنه “حتى أثناء انتشار الوباء لم تتوقف أمريكا وحلفاؤها عن محاولة تصعيد المواجهة واستخدام الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم ورؤيتهم للنظام المستقبلي الذي يسمونه النظام القائم على القواعد” مشدداً على أن الولايات المتحدة “هي التي اخترعت هذه القواعد”.

ولفت لافروف إلى أنه “في الوقت نفسه يتزايد الضغط على الدول التي تنتهج مساراً مستقلاً في السياسة الخارجية.. وتنطلق اتهامات لا أساس لها ضد الصين الشعبية وروسيا ويتم تجاهل دعوات إيقاف العقوبات الأحادية أثناء مكافحة فيروس كورونا.. هذه العقوبات التي تعوق الإمدادات الإنسانية من الأدوية والمعدات والأغذية”.

يشار إلى أن تفشي جائحة فيروس كورونا التي تهدد البشرية جمعاء لم يثن الولايات المتحدة عن استكمال انتهاكاتها السافرة للقوانين الدولية والإنسانية والاستمرار في فرض عقوباتها الجائرة وأحادية الجانب على سورية ودول عدة كإيران وفنزويلا وكوبا وغيرها ضاربة عرض الحائط بكل الدعوات المطالبة برفعها فوراً.