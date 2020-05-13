روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلنت روسيا عن تسجيل 96 حالة وفاة و10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2212 والإصابات إلى 242271 في البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4826 بينما قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم إنها سجلت 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 25346 حالة.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 298 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4019.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أنه ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وبذلك يكون العدد الإجمالي للمصابين 1032 حالة مؤكدة بينها 45 حالة وفاة.

من جهتها سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و268 حالة إصابة بالعدوى ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 772 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11618.

كما أعلنت ماليزيا تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6779 إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 111.