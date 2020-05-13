اقتصاد بريطانيا ينكمش بنسبة 5.8 بالمئة في آذار الماضي

لندن-سانا

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية قدرها 5.8 بالمئة في آذار الماضي مقارنة مع شباط الذي سبقه مع تصاعد أزمة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن مكتب الإحصاءات الوطني قوله إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انكمش الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.

وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008 خلال ذروة الأزمة المالية.

ومن المرجح أن تظهر بيانات شهر نيسان تراجعاً أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيين لإجراءات عزل عام طوال الشهر.

وفي الأسبوع الماضي قال بنك إنكلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام قائلاً إن تراجعاً بنسبة 14 بالمئة يبدو محتملاً هذا العام.