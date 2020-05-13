بركان ابيكو في جزر الكوريل يقذف انبعاثاته لأكثر من 3 كيلومترات

موسكو-سانا

أطلق بركان إبيكو في جزر الكوريل بالشرق الأقصى الروسي اليوم سحابة ضخمة من الرماد في الهواء وصلت انبعاثاتها إلى نحو 5ر3 كيلومترات ما تسبب بالإعلان عن مستوى خطر باللون البرتقالي للطيران.

ونقلت سبوتنيك عن مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للانفجارات البركانية في معهد البراكين وعلم الزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى من الأكاديمية الروسية للعلوم أن الانبعاثات امتدت 5 كيلومترات إضافية في اتجاه الشمال الشرقي للبركان الأمر الذي يمثل خطراً على حركة الطيران في المنطقة.

كما وقعت هزة أرضية بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر في بحر أوخوتسك قرب جزر الكوريل حسب فرع سخالين للمسح الجيوفيزيائي الموحد للأكاديمية الروسية للعلوم دون أن يتم الإعلان عن خطر أمواج مد عاتية تسونامي بعد الهزة.

ويقع بركان أبيكو على بعد سبعة كيلومترات غرب بلدة سيفيرو كوريلسك وهو أحد البراكين النشطة في أرخبيل جزر الكوريل.