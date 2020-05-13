القوات العراقية تفكك خلية إرهابية وتعتقل اثنين من عناصرها في الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم عن تفكيك خلية إرهابية بمدينة الرطبة في محافظة الأنبار غرب العراق واعتقال اثنين من عناصرها.

وأفاد مصدر أمني لموقع السومرية نيوز بأن قوة من شرطة الرطبة تمكنت من اكتشاف الخلية الإرهابية في المدينة واعتقال اثنين من إرهابييها فيما تلاحق الآخرين موضحاً أن عناصر الخلية متورطون باستهداف القوات الأمنية والمدنيين.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بنيران قناص من تنظيم داعش الإرهابي في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى لافتاً إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقتل ثلاثة أشخاص مساء أمس إثر هجوم إرهابي استهدف منزلاً سكنياً جنوب الفلوجة بمحافظة الأنبار بينما قتل عنصرا أمن عراقيان وأصيب آخر في هجوم نفذه إرهابيو (داعش) على الطريق الواصل بين مدينتي الصينية وحديثة.