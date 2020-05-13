الولايات المتحدة تسجل 1894 وفاة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1894 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82246 وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز.

ويظهر الرقم ارتفاعاً حاداً في أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء الإصابة بالفيروس إلى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين الماضيين.

كما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1367927 وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها.

وتعتبر الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد 19 سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنها سجلت لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة.

ويلقي العديد من المسؤولين والتقارير بالمسؤولية في ذلك على تراخي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة المرض وتجاهله تحذيرات كثيرة وصلته بشأن خطورته.

وفي الصين ذكرت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن سبع حالات إصابة مؤكدة جديدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني بينها حالة واحدة وافدة من الخارج سجلت في بلدية شنغهاي.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن الحالات الـ 6 الأخرى تم نقلها محلياً في مقاطعة جيلين مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن أي حالة وفاة تتعلق بالمرض يوم الثلاثاء في البر الرئيسي الصيني.

وفي ألمانيا تراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت بيانات المعهد الألماني إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 171306 فيما ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 7634.

وفي أمريكا الجنوبية قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 177589 ليتجاوز عدد الحالات في ألمانيا.

كما أعلنت البرازيل عن 881 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وهو رقم قياسي في يوم واحد فيما رصدت 9258 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الفترة ذاتها.

بدورها أكدت وزارة الصحة المكسيكية رصد 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة حيث أنه ووفقاً للإحصاء الرسمي رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 بالإضافة إلى 3926 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 26 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10962 حالة كما تم تأكيد وفاة شخص واحد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 259.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 6 وفيات جراء فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 80 فيما تم تسجيل 134 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات بلغ 1661.