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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة كوكب بريف دمشق من الساعة 8.00 وحتى الساعة 14.00

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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية

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