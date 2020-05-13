مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة كوكب بريف دمشق من الساعة 8.00 وحتى الساعة 14.00

الأربعاء / 13 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
السلطات البحرية البنمية تدرج الشهادات البحرية السورية ضمن اللائحة التي تعترف بها
2020-05-12
برلمانية كوبية: الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية عمل إجرامي
2020-05-12
سورية تحرز المركز الثالث في مؤتمر كولموغوروف الروسي للبحث العلمي
2020-05-12
برلماني أوروبي: وقاحة نظام أردوغان تتصاعد وسط صمت الاتحاد الأوروبي
2020-05-12
برلمانية مصرية: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية لا إنسانية
2020-05-11
سفير سورية في بغداد يعلن عودة 500 مواطن سوري هذا الأسبوع
2020-05-10
طائرة ركاب سورية تغادر موسكو وعلى متنها 250 من السوريين العالقين في الخارج
2020-05-10
محليات
السلطات البحرية البنمية تدرج الشهادات البحرية السورية ضمن اللائحة التي تعترف بها
2020-05-12
المركز الوطني للزلازل: تسجيل هزة أرضية بقوة 2ر2 درجة قبالة الساحل السوري
2020-05-12
صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة اعتباراً من الـ 17 من الشهر الجاري
2020-05-12
توقيف عدد من الشبان في حماة يقودون دراجاتهم النارية بطريقة رعناء
2020-05-12
الأونروا تطلق نداء للحصول على أكثر من 93 مليون دولار للتصدي لجائحة كورونا
2020-05-12
لجان مجلس الشعب تناقش قضايا متصلة بعمل وزارات الكهرباء والإدارة المحلية والثقافة ومشاريع قوانين
2020-05-12
النقل: إعادة العمل في مراكز إجازات ومدارس السواقة في جميع المحافظات اعتباراً من الأحد القادم
2020-05-12
رياضة
استئناف دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم في الـ 4 من حزيران
2020-05-12
إلغاء لقاء لندن بالدوري الماسي لألعاب القوى بسبب كورونا
2020-05-12
رئيس رابطة الدوري الإسباني: استئناف مباريات الدوري في 12 حزيران
2020-05-11
الحكومة الإيطالية تعلن استئناف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الـ 18 من أيار
2020-05-11
نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم في الرابع من تموز القادم
2020-05-11
الاتحاد الرياضي البيلاروسي يؤجل مباراتين بسبب فيروس كورونا
2020-05-11
توقعات باستئناف الدوري الإنكليزي في الـ12 من حزيران
2020-05-11
اقتصاد
الولايات المتحدة تسجل عجزاً قياسياً بالميزانية في نيسان
2020-05-12
السورية للتجارة بحمص: شراء الخضار من المزارعين وطرحها بسوق الهال في إطار التدخل الإيجابي
2020-05-12
رؤوس الأموال الأجنبية تغادر تركيا بوتيرة متسارعة في ظل تخبط سياسات أردوغان
2020-05-12
مبادرة (نص علينا ونص عليك) لبيع الخضار مستمرة بعدد من أحياء دمشق
2020-05-12
هيئة تطوير الغاب تتوقع إنتاج 4300 طن من المحاصيل العلفية للموسم الحالي
2020-05-12
بعد انقطاع أكثر من ثماني سنوات… تربية النحل تستعيد عافيتها تدريجياً في دير الزور
2020-05-12
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-12
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وصول طائرة تقل 250 راكباً من السوريين العالقين في الخارج إلى مطار دمشق الدولي قادمة من الإمارات العربية المتحدة
أهالي قريتي الدشيشة والقاهرة في تل تمر بريف الحسكة يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي- فيديو
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يقرر البدء بصرف (بدل التعطل) مرة واحدة للمياومين والموسميين وفق القطاعات الأكثر تضرراً
تقل أكثر من 260 سورياً.. وصول طائرة السورية للطيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من الشارقة
وحدات الجيش تستعيد نقطة عسكرية في الغاب هاجمها إرهابيون وتكبدهم خسائر كبيرة
وصول طائرة تقل 257 سورياً من العالقين في الخارج قادمة من الكويت-فيديو
سورية تدين محاولة الإنزال الإرهابي على الشواطئ الفنزويلية: استمرار لمؤامرة تقودها واشنطن ضد فنزويلا
لجان مجلس الشعب تناقش القضايا المتعلقة بعمل وزارات النقل والزراعة والصناعة وقضايا الشباب
التربية تصدر تعليمات نقل تلاميذ الصفوف الانتقالية في مرحلة التعليم الأساسي إلى الصف الأعلى
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإنهاء تسمية نداف وزيراً للتجارة الداخلية وتسمية البرازي وزيراً للتجارة الداخلية
عــاجــل
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة كوكب بريف دمشق من الساعة 8.00 وحتى الساعة 14.00
2020-05-13
2020-05-13
mohamad
سابق
زلزال شدته 6.5 درجة على مقياس ريخير يضرب محيط جزر سانتا كروز
التالي
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved