مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/13 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة كوكب بريف دمشق من الساعة 8.00 وحتى الساعة 14.00